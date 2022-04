Zaz incarnera Édith Piaf dans une comédie musicale grandiose à Las Vegas

Ce projet ambitieux rappelle les nombreux shows époustouflants de Céline Dion dans la ville du péché. Le budget prévu est d'ailleurs faramineux : il devrait coûter 50 millions de dollars, laissant présager un spectacle d'exception. Il est né de la main de Thomas Langmann, réalisateur du Boulet, Stars 80 ou The Artist.

"On sera en résidence au Mirage" a-t-il révélé au Parisien ce 7 avril. "Je vais faire toute la vie de Piaf, avec Cerdan, Aznavour, Montand, Brel, les décors de Paris… Les gens qui assisteront au spectacle auront une tenue dans leur chambre d’hôtel et vivront une soirée comme au Carnegie Hall (NDLR : célèbre salle à New York où s’était produite Édith Piaf en 1956 et 1957)".

Zaz, maquillée et vêtue en Édith Piaf serait bluffante. "Avec un léger maquillage, une perruque et des habits noirs, sa ressemblance avec Piaf est troublante" précise le quotidien français, qui a pu assister aux premiers essais.

On notera au passage que le timbre de voix éraillé de Zaz devrait aussi convenir parfaitement au rôle.

