Zaz fait son grand retour en duo avec Ycare

Cette semaine dans l’actu musicale du 8/9, Bruno Tummers nous annonce le retour de Zaz en duo avec Ycare.

Depuis sa sortie de la Nouvelle star en 2008, Ycare a sorti plusieurs albums solos mais aussi plusieurs duos. On se souvient notamment de son duo avec Axelle Red D’autres que nous, il y a aussi eu I don’t care. Tout un album en duo avec Axelle Red était prévu, mais le projet s’est arrêté avec le Covid. Puis Axelle Red est partie vers d’autres projets, notamment un album de Noël qui sortira avant les fêtes.

Ycare se retrouve donc avec des chansons en duo mais sans duo. C’est à ce moment-là que Zaz rentre dans la danse. Et le résultat, c’est le titre Animaux Fragiles. Dans ce titre, ils nous chantent une ode à l’espoir, un single poétique et sensible qui a pour volonté de créer du lien entre les gens après les différentes périodes de confinement. Ce duo sera intégré sur le futur album d’Ycare, qui sortira bientôt. Ycare qui a déjà dévoilé les premières dates de sa tournée dont une à Lille en fin d’année et un Olympia en 2023.