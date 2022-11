Parmi les autres morceaux, on retrouvera notamment "Purple Haze", un medley de 17 minutes de "Voodoo Child (Return)" et "Sunshine Of Your Love" de Cream, ainsi que la fameuse version réinventée du "Star Spangled Banner" que Jimi Hendrix jouera 4 mois plus tard à Woodstock.

Ce soir du 26 avril 1969, Jimi Hendrix, le batteur Mitch Mitchell et le bassiste Noel Redding jouaient devant une salle comble.