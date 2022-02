Zato nous partage son cahier des sentiments

Zato se lance dans la musique il y a plusieurs années en créant avec ses acolytes le collectif "Sexion TNT". Composé de 10 membres avec chacun son style, il faut un peu de temps au groupe pour trouver ses marques avant de balancer son premier projet "Ka’zino" dans lequel sont invités la plupart des groupes bruxellois de l’époque et s'en suivra le projet "A magued1".

Ce collectif se reforme sous le nom de DAMOCLES qui sortira le projet "Classé X" en hommage à l'un des membres parti bien trop tôt.

Zato se lance dans une carrière solo proposant la mix tape " Avant La thérapie " téléchargeable sur Haute Culture avec plusieurs clip à la clé.

Il y a plusieurs moi, Damocles ressort le projet "Damosphère" téléchargeable sur spotify et youtube avec des clips comme 'Job', 'B1en' et 'Anthem'.

"Le cahier des sentiments" est sorti il y a quelques semaines et se voit illustrer par un premier clip autour du titre "Axélère".

L'univers de Zato est large et permet au public de le découvrir sous différents angles. Il précise d'ailleurs "Je pense qu’on vit une époque où la musique ne s’écoute plus de la même manière et qu’il est toujours intéressant de proposer plusieurs couleurs".

TARMAC est heureux de soutenir de telles artistes et t'invite à suivre Zato sur ses réseaux sans plus attendre | Instagram