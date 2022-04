Zarco en pole au Portugal, Quartararo 5e et chute pour Bagnaia et Bastianini

Ducati marche bien sur le tracé de Portimao et s’est octroyé la pole grâce à Johann Zarco. Le Français a devancé les Espagnols Joan Mir et Aleix Espargaro.

L’autre Ducati de Jack Miller s’élancera en quatrième position, devant le champion du monde en titre Fabio Quartararo. Marc Marquez pensait, lui, avoir réalisé la pole mais a vu son chrono être annulé pour cause de drapeau jaune au moment où l’Espagnol réalisait son tour rapide. Il partira 7e.

La Q1 avait déjà donné quelques enseignements et on a pu noter cinq grands perdants. Pecco Bagnaia a chuté à la réaccélération au virage 5 après avoir tenté de passer les pneus slicks. L’Italien partira en fond de grille. Le leader du championnat du monde, Enea Bastianini a également chuté et partira en 18e position. Jorge Martin (13e), Maverick Vinales (14e) et Franco Morbidelli (19e) n’ont, eux, jamais réussi à être dans le rythme.