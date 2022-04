Zara vs Shein : le challenge qui illustre le triomphe de la fast fashion...

C'est aujourd'hui confirmé par le nouveau challenge devenu viral sur TikTok et Instagram : #zaravsshein. Sous ce hashtag, qui rassemble actuellement plus de 30 millions de vues, figurent de nombreuses vidéos dans lesquelles des utilisateurs des deux réseaux sociaux mettent en parallèle des tenues achetées chez Zara et Shein quasiment identiques et louent les bas prix du géant chinois par rapport à ceux de son concurrent espagnol.

La phénomène a donné naissance au hashtag #zaradupe, qui cumule près de 40 millions de vues, avec des vidéos similaires à la clé. Une poignée d'utilisateurs se servent malgré tout de ce challenge pour dénoncer les copies effectuées par Shein mais la plupart voient simplement le détaillant comme une alternative moins chère à Zara et se félicitent d'avoir dépensé deux fois moins pour un produit "équivalent".