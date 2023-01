Zara, H&M, Primark : plusieurs grandes marques accusées de pratiques injustes face à leurs fournisseurs au Bangladesh

Parmi les grandes enseignes qui produisent au Bangladesh, Inditex (maison mère de Zara), Next, Primark ou encore H&M ont toutes annulé autour de 30% de leurs commandes et également demandé des réductions ou retardé des paiements. Gap, Walmart, C&A également mais dans une proportion plus faible, entre beaucoup d’autres exemples.

"De telles pratiques injustes se répercutent sur les pratiques d’emploi des fournisseurs, ce qui a pour conséquence […] des pertes d’emplois et des salaires en baisse", dénonce le rapport.

"Une usine sur cinq a notamment indiqué avoir eu du mal à payer le salaire minimal du Bangladesh" depuis la sortie des confinements, ajoute-t-il, appelant à la création d’une autorité de régulation du secteur de l’habillement dans les pays développés pour mettre fin à ces pratiques d’achats abusives. L’industrie de l’habillement est régulièrement accusée de pratiques salariales ou de travail abusifs, y compris dans les pays développés comme le Royaume-Uni. Elle est aussi montrée du doigt pour son impact écologique très négatif.