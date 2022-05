Zanevska passe à côté de son premier tour et est éliminée par Zheng

Maryna Zanevska s’est inclinée au premier tour à Roland-Garros face à la Chinoise Qinwen Zheng, 19 ans et 74e mondiale. La Belge de 28 ans n’a jamais semblé être capable de rentrer dans sa rencontre et s’est inclinée 3-6 1-6 en 1h11.

Le début de rencontre est délicat pour la Belge. Zanevska efface deux balles de break pour faire 1-1. Il va être important de se battre pour conserver sa mise en jeu le plus souvent possible car Zheng est une grosse serveuse et il va être compliqué de la breaker. Dans les premiers jeux la Belge prend d’ailleurs peu de points sur la mise en jeu de la Chinoise.

A 2-3, la Belge doit à nouveau faire face à deux balles de break mais elle craque cette fois sur la première et est menée 2-4. La Belge commet trop de fautes et ne parvient pas à mettre la pression sur le jeu suivant et se retrouve menée 2-5.

Elle doit ensuite se battre pour conserver son service, ce qu’elle parvient à faire avant de s’offrir une balle de débreak sur le jeu suivant mais elle ne parvient pas à saisir l’opportunité et la Chinoise finit par remporter son service et la première manche 3-6.

Le deuxième set début mal pour Zanevska qui se retrouve menée 0-40 dès le premier jeu. La 62e joueuse mondiale ne parvient pas à en sauver une seule. Pire, elle est à nouveau breakée sur son jeu de service suivant et se retrouve menée 0-3.

Les jeux défilent en défaveur de la Belge qui est désormais menée 0-4, mais elle s’accroche et remporte son service pour remporter son premier jeu dans ce deuxième set et revenir à 1-4.

Mais la Belge ne parvient pas à renverser la tendance et s’incline sur un gros coup droit gagnant de Zheng. La Chinoise l’emporte 3-6 1-6 en 1h11 de jeu.

Zanevska n’a jamais semblé rentrer dans sa rencontre, sans doute affectée par la guerre qui frappe toujours son Ukraine natale.

Maryna Zanevska est également inscrite en double à Paris où elle est associée à la Bruxelloise Kimberley Zimmermann. Les deux Belges seront opposées à la paire composée de la Polonaise Katarzyna Kawa et de la Slovaque Tereza Mihalikova.