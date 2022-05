Zanevska, battue par Zheng : "Le score est très sévère, mais je pense que j'ai vraiment essayé de trouver les solutions"

Maryna Zanevska (WTA 62) était un peu triste, lundi, d'avoir raté son retour à Roland-Garros, six ans après sa dernière participation, avec une nouvelle défaite au premier tour.

Sur le court n°5, par une journée maussade, la Belge d'origine ukrainienne n'a pas eu voix au chapitre contre la jeune Chinoise Qinwen Zheng (WTA 74), qui disputait son deuxième tournoi du Grand Chelem après l'Open d'Australie cette année. Elle s'est inclinée 6-3, 6-1 en 1h11 de jeu.

"En fait, elle a très bien joué. Cette année, si je prends tous les matchs que j'ai disputés, c'était le meilleur match de mon adversaire", a-t-elle confié après sa défaite. "Je ne savais pas ce que je pouvais faire aujourd'hui. Je suis triste, parce que j'ai perdu, c'est sûr, mais pas déçue, ça va. Je me sens bien, parce que je sais ce que j'ai fait aujourd'hui. Le score est très sévère, mais je pense que j'ai vraiment essayé de trouver les solutions. J'ai essayé différentes choses. Aujourd'hui, elle était juste meilleure que moi. Oui, elle a bien servi, c'est sûr. Et elle ne m'a pas fait de cadeau. Elle a été très active. Elle a mis beaucoup de pression. J'ai été un peu surprise. Elle a fait beaucoup de lifts et son jeu a été très varié. Je peux dire que c'était un bon match, bravo ! C'est dommage pour moi. Je vais continuer à travailler."

Roland-Garros n'est toutefois pas encore complètement terminé pour Maryna Zanevska. "Je vais encore jouer en double avec Kimberley Zimmermann", a-t-elle poursuivi. "On va essayer de faire quelque chose de bien. Après, je ne sais pas encore. On verra. C'est normalement Makarska (NdlR : un tournoi WTA 125 en Croatie). Mais je vais décider après le double. Sinon, je vais prendre deux semaines pour préparer le gazon."