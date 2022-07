Zakk Wylde s’exprime pour la première fois depuis son intégration dans Pantera

Nous apprenions la semaine dernière que le projet de " reformation " de Pantera aurait bien lieu en 2023.

Les deux frères Abbott, membres fondateurs, sont tous les deux décédés, mais le chanteur Phil Anselmo et le bassiste Rex Brown ont eu l’idée de proposer à Zakk Wylde et Charlie Benante d’intégrer le groupe pour une série de concerts.

Selon le Billboard, ce nouveau line up a reçu le feu vert des héritiers des membres d’origine, le batteur Vincent "Vinnie Paul" Abbott et son frère, le guitariste "Dimebag" Darrell Abbott. Rex Brown avait encore dit l’an dernier que Zakk Wylde n’accepterait pas de rejoindre Pantera sur cette tournée, mais il a finalement changé d’avis.

Dans une nouvelle interview avec Jose Mangin et Matt Pinfield pour la chaîne Youtube de Danny Wimmer, Zakk Wylde a maintenant expliqué : “Je pense que ce sera une belle chose. C’est comme lorsque nous faisons les fêtes annuelles à la mémoire de Dime. C’est une célébration à cette époque Pantera et ce sera la même chose ici. Nous fêterons le talent de Vinnie et Dime et toutes ces montagnes que Pantera a gravies et conquises. "

" Evidemment, ce ne sera pas Pantera. Pantera, c’était ces quatre gars, Phil, Rex, Dime et Vinnie. Mais c’est comme quand Led Zeppelin a invité Jason Bonham à jouer avec eux, c’était phénoménal. Je l’ai dit à Jason, j’étais sidéré. C’est une bonne chose de les entendre faire de la musique à nouveau ensemble. Et je suis vraiment honoré d’en faire partie. "