La ministre de l'Environnement Zakia Khattabi a préparé un projet d'arrêté royal en vue de cesser l'exportation de pesticides interdits d'utilisation en Europe, a fait savoir son cabinet samedi.

La Belgique fait partie des pays européens qui exportent, hors Union européenne, le plus de produits chimiques interdits dans l'Union en raison de leurs impacts sur la santé et l'environnement. L'Union européenne interdit la mise sur le marché de ces produits, mais pas la production et l'exportation.