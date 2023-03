Zakia Khattabi : "On ne peut pas établir de budget sans intégrer le risque et le coût de la crise climatique"

"Aujourd’hui on ne peut pas établir des projections budgétaires sans intégrer le risque et le coût de la crise climatique et de la perte de biodiversité. Si on n’investit pas massivement aujourd’hui dans les infrastructures et les soins de santé à l’aune de la crise climatique, c’est une dette qu’on est en train de construire". Elle cite les exemples du coût de l’assèchement des fleuves en Allemagne ou des inondations en Wallonie. "Ceux qui nous disent qu’il faut éviter l’emballement budgétaire sont en train de créer toutes les conditions des prochains déficits budgétaires".

Au sein du gouvernement, elle plaide pour "refuser le scénario que la Commission nous propose". Cette stratégie européenne prône en retour à la rigueur. "Nous devons sortir les investissements du déficit public. L’Europe elle-même n’est pas cohérente. Quand on a projet ambitieux en termes de transition comme le Green Deal, on ne peut pas à côté de cela plaider pour des désinvestissements".