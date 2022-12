Zakia Khattabi désignée négociatrice pour l'Union européenne à la COP15 sur la biodiversité

Alors que la Conférence des Parties sur la biodiversité (COP15) se déroule actuellement à Montréal, la Ministre fédérale de l'Environnement et cheffe de délégation belge, Zakia Khattabi, a été nommée négociatrice pour l'Union européenne, annonce son cabinet jeudi soir.

Arrivée mercredi dans la ville québécoise, la Ministre Khattabi portera la voix de l'Union européenne pour les volets "goals & targets" et "capacity building". Le premier volet vise à fixer l'ambition de la communauté internationale en matière de biodiversité, alors que le second concerne le renforcement et le développement de divers outils (transfert de technologie, coopération technique et scientifique, gestion des connaissances?) pour une mise en œuvre efficace et efficiente du cadre mondial pour la biodiversité.