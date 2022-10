Zakia Khattabi à Jeudi en Prime : "Nous n’étions pas préparés, nous n’avons pas assez investi dans la transition (écologique)"

Dans l’actualité ces derniers jours, il y a plusieurs actions menées par des militants et militantes qui réclament la cessation des projets pétroliers. Des activistes ont aspergé les Tournesols de Van Gogh de soupe tomate. D’autres ont mené des actions contre les intérêts de Total à Feluy et Wandre.

Faut-il condamner ces actes ? A propos de l’action contre le Van Gogh, "c’est un geste qui s’inscrit dans un mode d’action, une tradition de désobéissance civile. Ce n’est pas un mode d’action violent", répond Zakia Khattabi qui rappelle que les activistes "ont choisi de manière délibérée une œuvre protégée" (ndlr : par une vitre). Cette action, "je ne la condamne pas comme ça a été fait", explique Zakia Khattabi qui dit aussi avoir "parfois trouvé que les condamnations étaient plus violentes que l’action elle-même". Même chose pour les actions chez Total en Belgique, "je n’ai pas à me prononcer, est-ce que j’approuve ou je n’approuve pas", réponde Zakia Khattabi qui "prend acte d’un mode d’action qui n’est pas violent". "Ce qu’ils dénoncent, l’action de Total est sans doute plus violente pour nous collectivement que les actions qu’ils posent", ajoute-t-elle.

Pour les actions contre le Van Gogh et celles contre Total, la ministre du Climat se dit interpellée. "Poser des actes qui vont aussi loin et qui les met eux-mêmes en difficulté parce qu’ils sont passibles de poursuites dit quelque chose sur leur sentiment d’urgence et sur le fait qu’ils dénoncent l’inaction politique", explique-t-elle. Et à propos de cette (in) action politique, "j’ai une conscience assez aiguë des enjeux pour ne pas penser qu’on en fasse assez", estime la ministre Khattabi. "Je compte sur les mouvements comme ceux de dimanche, sur la marche etc, pour qu’ils continuent à ennuyer et à mettre le focus sur l’ambition des différents gouvernements, en ce compris du mien", continue-t-elle.