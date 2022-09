Zakaria Bakkali refait surface à Waalwijk et avec une action de grande classe

Zakaria Bakkali avait un peu disparu de la circulation depuis son passage raté à Anderlecht, ses quelques bouts de matches au Beerschot. En fin de contrat avec le Sporting, l’ailier a retrouvé de l’embauche au RKC Waalwijk cet été. Et visiblement l’air des Pays-Bas lui réussit bien.



Après s’être révélé au PSV, il y a presque une décennie, il semble retrouver ses sensations en Eredivisie. Il s’est d’abord reconstruit une condition avant de prendre place sur le banc. Et dès sa deuxième apparition, il s’est offert un coup d’éclat. Dribbles, accélération et un centre tir qui termine dans le petit filet, son action a marqué les esprits. Il a aussi marqué son premier but depuis… 938 jours.



Bakkali n’a que 26 ans. S’il acquiert de la régularité, il a encore quelques belles années devant lui.