Zainab Fasiki, la bédéiste marocaine féministe qui libère la parole

"J’ai grandi dans l’ancienne médina de Fès, dans une famille musulmane. J’ai cinq frères, je suis la dernière, la seule fille", introduit-elle. Très jeune déjà, elle observe des injustices en raison de son genre : que ce soit le harcèlement de rue ou les différences de traitement au sein de sa famille. Elle évolue dans un climat de pudeur et de surprotection, tandis que ses frères accèdent à de plus grandes libertés. Au fil des années, Zainab Fasiki qui a soif de découvertes sent brûler en elle, une tension, un sentiment de frustration.

Après les secondaires, elle se lance dans des études à l’École nationale supérieure d’électricité et de mécanique : nouvelle claque. Outre le fait de devoir supporter la masculinité toxique qui règne dans l’auditoire, le monde de l’industrie se révèle d’une grande violence. "J’étais une bosseuse, mes notes excellaient en physique et en math, pourtant durant mes stages sur le terrain, on me rappelait sans cesse que je n’étais pas à ma place en raison de mon genre."

Un jour, c’est la goutte d’eau. Entre le harcèlement sur son lieu de stage, les violences sexuelles dans l’espace public et le manque de liberté imposé par ses parents, elle craque. "J’ai fini par avoir des idées suicidaires. Je suis tombée en dépression." Acculée, elle libère ses émotions grâce à ses crayons et sa tablette graphique. "C’est le dessin qui m’a vraiment sauvée, qui a sauvé mon âme triste."