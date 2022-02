Zaho : la co-coach de The Voice Belgique fait vivre un moment d’exception à une candidate

Connue pour ses grands hits à succès, Zaho vient de dévoiler un nouveau single intitulé "Ma Lune" qui annonce la sortie la sortie de son prochain album. Grâce à son expérience de longue durée et son parcours sans faute, l’artiste française était la co-coach idéale pour les talents de l’équipe de Black M. Ayant auparavant collaborés sur le titre "Parle-moi ", le rappeur et son amie partagent une complicité de longue durée. C’est lors des workshops que la chanteuse française a pu intervenir et conseiller les talents, et pour cela, elle n’a pas hésité à faire usage de sa voix.

Pour son K.O. qui l’opposait Roxane et Juliette, la candidate Farah a pris la décision de reprendre le titre "Je te promets" dont l’interprète originale n’est autre que Zaho, la co-coach de Black M. Quelle fut sa surprise lorsque Farah a aperçu son idole aux côtés de son coach. Hypersensible et émotive, Farah a eu la chance de recevoir des conseils de la part de Zaho. La chanteuse de "Je te promets " lui a même proposé de réaliser les harmonies lorsqu’elle chantait son titre. La co-coach a même qualifié la reprise de Farah de "plus belle interprétation" qu’elle n’a jamais entendue. Bien que ce moment soit riche pour son expérience musicale, il s’agit aussi d’une expérience inoubliable qui restera bien gravée dans la mémoire de Farah.