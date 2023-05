Zaho de Sagazan, un éclair dans la chanson française

Zaho de Sagazan au travers de ses textes rend l’intime universel. Son écriture s’inspire de l’humain, de son cerveau et de celui des autres. Elle explore ses travers, ses faiblesses et ses émotions. "Je développe ce que j’appelle les éclairs c’est-à-dire pour moi les émotions plutôt négatives et plutôt très forte et c’est là où on est le plus à nu, le plus faible mais c’est là qu’on se ressemble le plus. C’est ce que j’essaie d’écrire dans mes chansons… J’avais envie dans ma vie et celles des autres de trouver une universalité, quelque chose qui nous rapproche de chacun".

Durant toute sa tournée, la chanteuse à la voix singulière vous emmènera pour un voyage au cœur de mélodies électroniques puissantes et mélancoliques et vous plongera dans une intimité partagée émouvante et dansante.

Son prochain concert en Belgique se tiendra à La Madeleine le 6 décembre 2023.