Zaho de Sagazan : "Je doute énormément, et en même temps je sais exactement ce que je veux"

Quelle est ta configuration scénique ?

Je fais quelques pianos-voix, mais tout le reste est quand même très électronique. Je suis quasiment tout le temps seule avec mon micro et j’ai mes deux compères — Tom Jeffrey et Alexis Delon – qui sont aux modulaires, à la batterie et aux synthés. Donc oui, c’est un live très électronique. Moi, j’écoute soit de la chanson française soit de la cold wave, soit des trucs russes et berlinois. La pop actuelle, je n’y connais rien. Je suis soit dans les gens morts qui écrivaient de la chanson, soit dans les caves de Kraftwerk (rires). Ça a toujours été mes deux passions. J’ai d’abord découvert la voix, les mots, et ensuite l’électronique. D’abord c’était un truc que j’écoutais et que j’essayais d’inclure dans ma musique sur Garageband, mais ça ne fonctionnait pas. J’ai rencontré un jour Pierre Guillaume qui est devenu un très bon ami. Il faisait de la musique et de l’arrangement dans son studio, et il m’a dit “Zaho, je sais que tu fais des videos sur Instagram, viens à mon studio, on tente un truc”. Moi j’étais là “waw”. J’y vais, je découvre les machines, et je me rends compte que ce que j’écoute dans mes oreilles, on peut le faire. On commence notre collaboration, on passe nos journées au studio, on boit des verres. Puis il me propose de revenir le mois d’après. Alexis Delon nous a rejoints, on est devenus un trio, et on a passé trois ans à cultiver tout ça. Ils ont été hyper généreux et en même temps hyper curieux parce qu’ils aimaient beaucoup ma musique. On avait beaucoup de références et de sensibilité en commun. Pendant très longtemps, on a été pendant dans une recherche de sonorités avec Pierre et Alexis, et on a fini par faire l’album tous les trois. Alexis est sur le live, avec Tom qui est mon meilleur ami, et Pierre qui est mon ingé son.