Zafi Cycles, des cadres uniques et durables issus de la Forêt de Soignes

Passionnés de vélo et ingénieurs, Simon, Johan et Loïc ont réussi début d’année à convaincre 10 investisseurs de leur commander un Zafi Cycles (du nom du peuple malgache les Zafimaniry, spécialistes du travail du bois.) Cet élégant vélo " Gravel " (toute route) présente aussi des caractéristiques techniques appréciables : le bois absorbe bien mieux les vibrations que les matériaux traditionnellement utilisés et le " Zafi " a d’ailleurs passé haut la main les tests ISO. D’ailleurs, c’est sur un " Zafi " que Giorgio Fouargue* est en train de réaliser un tour du monde à vélo, une belle confiance dans le travail accompli et une belle carte de visite pour la petite entreprise.