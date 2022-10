Zac Efron méconnaissable pour jouer un lutteur célèbre

Il y a quelques mois, Zac Efron apparaissait le visage changé suite à un accident domestique. Aujourd’hui, c’est un autre type de transformation qui fait parler de lui. Sur des images partagées sur les réseaux sociaux, Zac Efron est plus musclé que jamais, une coupe au bol et pour seul vêtement un petit drap de plage.

Cette transformation bénéficie au film " The Iron Claw " qui met en scène un célèbre catcheur américain. Afin de lui ressembler le plus possible, l’acteur a dû passer des heures à la salle de sport et respecter un régime strict.

Le film " The Iron Claw " de Sean Durkin mettra en avant la dynastie Von Erich, une célèbre famille de catcheurs américains dont la quasi-totalité de ses membres masculins sont morts prématurément. Zac Efron se glissera dans le rôle de kevin Von Erich qui a construit un empire du sport.

Au niveau du casting on retrouvera Lily James, Harris Dickinson et Jeremy Allen White.