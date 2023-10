Zac Efron et Jeremy Allen White méconnaissables en catcheurs dans la bande-annonce de The Iron Claw

Pour ce biopic, le réalisateur Sean Durkin a choisi de mettre en scène des frères catcheurs joués par Zac Efron, Harris Dickinson, Stanley Simons et Jeremy Allen White (The Bear). Parmi la fratrie, 3 sont montés sur le ring, coaché par leur père à qui l’on doit cette fameuse prise de catch du même nom que le film. Ecran Large nous apprend que l’histoire sera basée sur la psychologie de ses personnages et que l’on découvrira la relation fusionnelle entre les frères ainsi que le comportement toxique de leur père.

Même si la funeste histoire de cette célèbre famille est déjà connue, la très longue bande-annonce dévoile énormément de l’intrigue, de la gloire à sa chute.

Zac Efron parcourra les années entre le sang, la sueur et les larmes dans son nouveau corps composé de 20 kg de muscles en plus pour ce rôle très physique. Lily James jouera son épouse. Quant à Jeremy Allen White, il crève l’écran dans un rôle au destin tout aussi tragique.

The Iron Claw devrait sortir en février 2024 dans les salles de cinéma.