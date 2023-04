Evolution de l’avortement en Belgique : "Plusieurs règles sont aujourd'hui dépassées", selon Yvon Englert

Une autre recommandation porte sur le délai de réflexion. Il est actuellement de six jours entre la première prise de contact entre la femme qui souhaite procéder à une IVG et l’équipe médicale et l’acte proprement dit. Selon le groupe de chercheurs, ce délai n’est plus non plus dans l’air du temps.

L’évolution du mouvement féministe a eu une influence très claire sur le travail des experts.

"Ces concessions qui ont été faites en 1990 pour accepter la dépénalisation de l’avortement ne sont plus d’actualité aujourd’hui. Les femmes ont déjà bien réfléchi avant leur première prise de contact. Si elles ont besoin d’un temps de réflexion, il sera peut-être de deux jours ou de deux semaines, mais un temps fixe imposé est vécu comme une infantilisation que les femmes n’acceptent plus. L’évolution du mouvement féministe a eu une influence très claire sur le travail des experts", explique Yvon Englert.

Dans le même ordre d’idée, les chercheurs estiment qu’il n’est plus nécessaire d’informer les femmes sur les possibilités d’adoption ou de place d’accueil pour leur enfant.