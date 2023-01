Yvoir : qui est Svasta, la société qui veut construire un village de vacances ?

La commune d'Yvoir, nichée dans la verdoyante vallée de la Meuse et dotée de nombreux atouts sur le plan touristique, pourrait prochainement accueillir un nouveau village de vacances sur le domaine de Launois, une ancienne zone de loisirs qui n'abrite plus aujourd'hui que des infrastructures laissées à l'abandon. Le projet, tel qu'il est envisagé à ce stade, comporterait près de 160 bungalows d'une capacité allant de 4 à 10 personnes ainsi qu'une piscine intérieure, un espace bien-être et un restaurant.

"Le projet est certainement bien reçu dans la mesure où il apporte une solution à ce qui est aujourd'hui une friche touristique qui n'est pas agréable" explique Patrick Evrard, le bourgmestre d'Yvoir, "Mais nous avons quand même un certain nombre de points d'attention, comme la cohabitation avec le voisinage, mais aussi la mobilité et l'évacuation des eaux usées. C'est une zone qui n'est pas égouttée actuellement, c'est aussi un secteur qui est uniquement accessible par une route très étroite, qui ne permet pas le double sens, il faudra trouver des solutions adéquates à ces deux problèmes".

Svasta, un nom lié à la crise de l'asile

À l'origine de cette initiative, on retrouve un nom : la SRL Svasta. Une société relativement jeune, fondée il y a à peine 5 ans, et active jusqu'à présent dans un domaine qui semble à première vue assez éloigné, à savoir l'assistance et l'hébergement de demandeurs d'asile. En effet, en 2015, dans la foulée de la crise de l'asile, le gouvernement fédéral avait décidé de faire appel au secteur privé pour augmenter le nombre de places d'accueil et le groupe hôtelier flamand Corsendonk y avait répondu en créant Svasta en tant que société coopérative (SCRL ou CVBA en néerlandais).

Par la suite, Svasta s'est vue confier la gestion de deux structures d'accueil : d'abord au camping du Spa d'Or à Jalhay, ensuite au domaine de Sol Cress à Spa, deux infrastructures touristiques qui sont précisément des propriétés du groupe Corsendonk. Dans les deux cas, la société a été pointée du doigt pour sa gestion parfois jugée calamiteuse. Ainsi à Spa, les autorités communales et la police locale ont évoqué un "risque majeur pour la sécurité et la santé publiques" ainsi qu'une "absence de prise en charge adéquate des résidents". À Jalhay, plusieurs témoignages accusateurs relayés par le collectif citoyen Migrations Libres ont débouché sur une enquête interne par Fedasil. Contactée en ce début d'année 2023, l'agence fédérale confirme que des manquements ont bien été constatés sans pour autant justifier la fermeture du centre et que des garanties d'amélioration lui ont été apportées. Si la gestion du centre Sol Cress de Spa a été reprise par Fedasil dès le contrat arrivé à son terme, c'est toujours Svasta qui gère actuellement le centre de Jalhay.

Par ailleurs, en avril 2021, alors qu'elle gérait déjà le centre de Jalhay mais pas encore celui de Spa, Svasta avait procédé à une modification de ses statuts pour devenir non plus une société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) mais une société à responsabilité limitée (SRL), une forme légale jugée plus appropriée. À cette occasion, le périmètre d'activité de la société avait également été élargi à d'autre domaines que l'aide aux demandeurs d'asile, notamment "les institutions touristiques avec possibilité de réaliser des soins et autres".

À Yvoir, rien que du tourisme

Que vient faire alors Svasta en plein cœur de la vallée mosane ? Pas question de faire du futur village de vacances un nouveau centre d'accueil pour personnes en demande d'une protection internationale. "L'objectif est uniquement touristique, ce n'est pas du tout pour y installer des demandeurs d'asile !" assure Dominique Nédée, le directeur des hôtels Corsendonk et administrateur de Svasta qui précise également que cette situation est temporaire, "Nous avons lancé la procédure en tant que SRL Svasta parce que c'est sous ce nom-là que nous sommes présents pour l'instant du côté francophone. Dès que le projet sera plus avancé, nous créerons alors une nouvelle entité, une nouvelle société avec notre partenaire international".

Ainsi, c'est bien sous la marque "Landal" que le futur village de vacances d'Yvoir devrait être exploité, au côté des dizaines d'autres que le groupe néerlandais Landal GreenParks compte déjà dans neuf pays européens, dont un aux Lacs de l'Eau d'Heure (Province de Hainaut) et un autre à Neufchâteau (Province de Luxembourg), pour ne citer que ces deux là en Belgique. "C'est bien le nom Landal qui nous a été communiqué depuis le début" explique Patrick Evrard, "Pour être honnête, c'est vous qui m'apprenez que la société Svasta est active dans le secteur de l'asile. Mais cela m'étonnerait très fort qu'il s'agisse de cela car il se fait qu'Yvoir accueille déjà deux structures d'accueil opérées par la Croix-Rouge depuis une vingtaine d'années".

La SRL Svasta convie la population à une réunion d'information sur son projet immobilier, étape préalable à la réalisation d'une étude d'incidence sur l'environnement. Cette réunion accessible à tous se tiendra dès 20h00 le jeudi 26 janvier prochain au Complexe sportif du Maka à Yvoir.