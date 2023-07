Yvoir : la « Vieille Ferme » de Godinne fête ses 400 ans

A Godinne, une ferme seigneuriale existe depuis le Moyen Âge. Mais c’est entre 1612 et 1623 qu’un puissant seigneur local, François de Maillen, agrandit et fortifie les lieux, pour en faire l’ensemble que l’on connaît aujourd’hui. Sur le portail, il appose son blason (associé à celui de son épouse) et la date "1623".

Nous avons profité de cet anniversaire pour partir à la découverte du lieu, avec sa grange magistrale, sa maison seigneuriale de style "renaissance mosane" et ses étables réaménagées en musée. Au 17e siècle, la ferme seigneuriale était un lieu de pouvoir, d’où l’on levait des taxes. Mais le seigneur était avant tout un grand propriétaire terrien qui exploitait des terres au profit des comtes de Namur. L’ensemble est classé au patrimoine wallon depuis 1959. Il peut être visité, en s’adressant préalablement au centre culturel "Le Vielle ferme", ou au Musée archéologique de la Haute-Meuse.