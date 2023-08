Yvette condamnée en justice à la place d’une autre Yvette qui porte le même nom

C’est une procédure très coûteuse et très complexe pour quelque chose qui à la base est tout simple

Si Yvette et ses enfants reconnaissent que le service d’aide juridique les a bien accompagnés, ils ne comprennent pas pourquoi une simple erreur manifeste ne peut pas être modifiée sans devoir faire appel, et donc payer en plus un avocat. Fin connaisseur du droit civil, Maître Quentin Rey a également été l’ancien président du Bureau d’Aide juridique. S’il reconnaît que ces affaires sont rares, il confirme malheureusement cette longue procédure pour rectifier ce genre d’erreur : "Sans me prononcer sur ce cas précis, j’entends qu’il y a une faiblesse du système. D’autant plus que depuis la réforme du code judiciaire en principe au civil, une opposition n’est plus possible. Donc, il faut interjeter appel. Si c’est une procédure devant le juge de paix, on interjette appel devant le Tribunal de première instance. Si cela se passe à Bruxelles, on peut parler de 6 mois à un an pour obtenir un nouveau jugement. Entre-temps, potentiellement, l’ancien jugement est exécutoire."

"Sauf erreur, aujourd’hui, vous êtes dans l'obligation de lancer une citation à rectification de jugement. Cela signifie qu’il faut passer par un huissier de justice et par un avocat. Effectivement, je reconnais que c’est une procédure très coûteuse et très complexe pour quelque chose qui à la base est tout simple."