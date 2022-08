Yves Van Laethem premier invité du "Grand Cactus"

Ce jeudi 1er septembre, Le Grand Cactus fait son grand retour sur Tipik. Pour commencer cette 8e saison, l’équipe a mis les petits plats dans les grands en vous proposant des invités surprenants et de nouvelles séquences.

À la fin de la septième saison du Grand Cactus, Thierry Luthers a fait ses adieux au public et à l’équipe de l’émission. Pour cette nouvelle saison, la production a dû innover pour remplacer le chroniqueur de la minute 32. Cette année, vous ne retrouverez pas un seul chroniqueur tout au long de la saison mais plusieurs invités qui s’essayeront à ce métier. Et pour le premier épisode de jeudi 1er septembre, cet invité est quelqu’un que vous connaissez forcément. Vous l’avez beaucoup vu pendant les deux dernières années et vous êtes probablement heureux de le voir moins souvent à la télé ces derniers temps. Il laissera son métier de virologue de côté le temps d’un grand cactus, il s’agit de Yves Van Laethem.

Et Yves Van Laethem ne se retrouve pas dans Le Grand Cactus par hasard. En effet, en juin dernier il avait postulé pour remplacer Thierry Luthers. "Il est extrêmement sympathique, très cultivé, il est parfait" explique Jérôme de Warzée. Cette annonce enchante également David Jeanmotte qui a hâte de passer une émission en sa compagnie.

Rendez-vous jeudi prochain pour découvrir ce premier épisode du Grand Cactus, ou le 6 mai à Froest National pour un spectacle inédit, avec qui sait peut-être un David Jeanmotte qui arrive en cupidon.