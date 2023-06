Yves Van Laethem et Alexander De Croo en ouverture du Grand Cactus à Forest National

Le Grand Cactus à Forest National, c'est un événement qui rassemble plus de 7000 personnes ! Il était donc indispensable pour Yves Van Laethem et Alexander De Croo de rappeler quelques consignes sanitaires pour que le spectacle se passe dans les meilleurs conditions possible...

Pluie de gel hydroalcoolique, prise de température, doses de vaccin distribuées directement dans les bars ou encore tuto pour apprendre à applaudir de manière safe. Voici quelques tips présentés par nos deux représentants que vous devez absolument mémoriser avant de regarder la suite du spectacle !