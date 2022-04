Yves Ndao, le « Big Boy » du judo belge

Le Belge est une force de la nature. Un géant d’1m90 et de... 145 kg ! "Ma force, c’est ma mobilité. Je suis très vif pour un plus de 100 kg". Et même dans cette catégorie, il doit surveiller son poids "Oui... J’ai un fameux gabarit, mais j’ai quelques kilos en trop" sourit Yves Ndao. "Mon poids de forme c’est 135 kg. Je suis au-dessus pour le moment et c’est un problème que je dois régler. J’ai reçu un programme de mon préparateur physique mais parfois, je craque un peu... Des petits bonbons, des petits paquets de chips, des petits gâteaux. Ce n’est pas très bon".

Et son péché mignon, c’est le riz au lait. Son doigt porte encore les stigmates d’un petit "craquage" nocturne. "J’avais une petite faim et il y avait un couteau vraiment très long. J’ai essayé d’ouvrir la boîte... C’était le soir, j’étais fatigué. Et... hop ! J’ai rentré la lame dans mon doigt. J’ai encore la cicatrice (rires)".

Juste un petit bobo. Pas de quoi freiner sa progression. Ce qui pose problème, c’est le manque de concurrence. Difficile de trouver des adversaires à sa taille. Avec un tel physique, ce n’est pas simple de trouver des partenaires en Belgique.

"Je suis le seul. C’est très compliqué de trouver des partenaires" confirme le médaillé de bronze de l’Open de Varsovie. "On a parfois l’opportunité de partir à l’étranger et c’est beaucoup plus simple pour affronter des plus de 100 kg. Mais ici, je dois m’adapter. Je travaille ma mobilité ou ma prise de garde. Par exemple avec Sami Chouchi qui est beaucoup plus rapide que moi".