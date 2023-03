Yves Namur : « Méfiez-vous du visible, le visible est tromperie, allons un peu plus loin »

Ce samedi dans la couleur des idées, Pascale Seys reçoit le poète Yves Namur qui vient de publier aux Editions La Lettre volée un recueil, intitulé O, l’œuf. Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, il est aussi médecin et éditeur. Son activité professionnelle lui a permis de financer la création de sa maison d’édition le Taillis pré. "Les amis étaient assez peu soucieux de ce que coûtait le papier, il fallait qu’un jeune médecin puisse les aider. Mes premières ordonnances ont servi à la poésie, et c’est très bien ainsi" déclare-t-il, le sourire dans la voix. Yves Namur ne considère pas la poésie comme une profession, en tout cas pas dans sa vie, il admet d’ailleurs volontiers pouvoir passer des années sans en écrire. Toutefois, il salue le chemin qu’emprunte toute une nouvelle génération qui fait de la poésie une profession et envahi les scènes. Il cite Joëlle Sambi, Lisette Lombé, Camille Pier, …