Yves Lampaert prolonge chez Quick-Step jusqu’en 2025

Yves Lampaert sécurise son avenir. Le coureur de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl vient de prolonger son contrat avec l’équipe de Patrick Lefevere jusqu’en 2025.

Arrivé dans l’équipe en 2015, Lampaert compte 15 victoires individuelles dont deux éditions de "À travers la Flandres" mais également le contre-la-montre inaugural du Tour de France de cette année, synonyme de maillot jaune.

Le principal intéressé a réagi à cette nouvelle : "Je suis vraiment heureux de pouvoir rester trois ans de plus avec l’équipe. Je vois l’équipe comme ma famille et je suis toujours très fier quand on peut réussir, alors voyons si nous pouvons en ajouter d’autres dans les années à venir. Je tiens à remercier Patrick (Lefevere) pour la confiance qu’il m’a témoignée et j’espère lui rendre cette confiance."

Le patron de l’équipe était également ravi de cette nouvelle : "Je suis très heureux que nous ayons pu parvenir à un accord qui permettra à Yves de rester dans l’équipe. Quand on pense à sa dernière année, on pense à ce qui s’est passé à Paris – Roubaix et être en jaune au Tour de France, mais la situation dans son ensemble est bien plus que cela. Il a remporté de grandes victoires individuellement mais il travaille aussi sans relâche pour les autres et il fait partie intégrante de notre équipe et nous sommes ravis de l’avoir encore trois ans."