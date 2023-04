Yves Lampaert espère un sursaut de Soudal – Quick Step à Roubaix : "Si ça ne marche pas, on pourrait appeler Remco Evenepoel en 2024"

L’équipe de Patrick Lefevere a en effet remporté 13 fois Paris-Roubaix, et Yves Lampaert rêve de ramener le pavé à la maison : "Je suis super motivé. C’est une course mythique et j’espère qu’elle me sourira un jour. C’est le Monument qui me convient le mieux et qui me fait rêver. J’ai déjà obtenu d’excellents résultats. L’année dernière, j’étais presque certain d’une place sur le podium, quand j’ai été renversé par un spectateur imprudent".

Le poids de la course sera sur les épaules des équipes de Mathieu van der Poel et de Wout van Aert, le Wolfpack espère tirer son épingle du jeu : "On doit faire un bon résultat. Je ne vais pas attendre le dernier secteur pavé pour tenter quelque chose. J’espère pouvoir suivre les meilleurs. Notre souci c’est qu’on manque d’un vrai leader pour ce printemps des classiques. Si ce ne marche pas, on pourrait faire appel à Remco Evenepoel l’année prochaine sur Roubaix", a conclu le coureur belge en souriant.