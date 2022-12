Yves Duteil s’exprime à distance pour Viva for Life : "La douceur est un remède contre la douleur"

Yves Duteil invite tout le monde à continuer ce chemin fidèle ensemble en contribuant à la cause Viva for Life. L’important pour lui, c’est que cette chanson continue à travailler dans le sens de la générosité et de la solidarité. "La douceur est un remède contre la douleur", s’exclame-t-il.

Le chanteur rajoute : "A trois, Sara, Ophélie et Marco, vous offrez ce que les pouvoirs publics ne peuvent pas donner, c’est-à-dire, ce surcroît de générosité. J’ai l’impression de faire un peu partie de la famille". Le sourire aux lèvres, Sara répond :"Bien sur, vous êtes un peu comme notre tonton".

Si comme Yves Duteil, vous voulez soutenir l’opération Viva for Life, n’hésitez plus, et faites un don, il ne reste que quelques heures ! Ils sont 80.000 enfants à avoir besoin de vous !