Yves Duteil face à la juge Gruwez : "J'ai un profond mépris pour l'autoritarisme"

Yves Duteil est face à la juge Anne Gruwez et son greffier David Barbet.

Cet été, la juge connue dans "Ni juge, ni soumise" convoque des personnalités dans son bureau pour un interrogatoire inoubliable.

Le chanteur revient sur le succès de son titre "Prendre un enfant par la main" : "C'est une chanson sur laquelle chacun peut poser ses propres images. Je n'ai pas pris tous les enfants par la main mais un enfant. J'ai une fille mais elle n'aime pas qu'on parle d'elle. Elle n'a pas envie d'être la fille de."

Yves Duteil parle de l'affection qu'il a pu recevoir dans sa carrière : "Le public m'a fait un cadeau bien plus grand que la célébrité, c'est la notoriété et l'estime. L'affection est l'un des fondamentaux de l'humanité. Si un enfant n'a pas d'affection, il peut en mourir. Le manque d'affection fait plus de dégâts qu'une guerre."

L'interprète de 74 ans dévoile qu'il a un côté rebelle : "J'ai un profond respect pour l'autorité de la compétence et un profond mépris pour l'autoritarisme et c'est à ce moment-là que je deviens rebelle. On pourrait avoir l'impression que je suis pondéré et calme mais vous ne m'avez jamais vu en colère. J'essaye d'avoir des colères utiles."

Retrouvez "Face à la juge Gruwez" sur Vivacité entre 18h et 19h jusqu’au 25 août et à n’importe quel moment sur Auvio.