Yves Coppieters rejoint Les Engagés et sera tête de liste en Brabant wallon à la Chambre des représentants

Yves Coppieters explique son choix : "Ces dernières années m'ont fait réfléchir. Je me suis rendu compte de la complexité de communiquer, d'expliquer et de prendre des mesures en lien avec la crise. En tant qu'expert indépendant lors de la commission Covid, les députés ont produit un rapport mais qui n'a jamais été suivi. C'est cette inertie qui me motive à m'engager pour essayer d'aller plus loin".

"Je m'engage car j'ai l'impression qu'on n'a rien appris de la crise Covid. C'est comme s'il y avait un grand déni" précise le nouveau candidat des Engagés.

Mais pourquoi Les Engagés ? "Parce qu'ils m'ont invité à leur convention à Mons où j'ai pris la parole. C'était très intéressant. J'ai lu le manifeste du mouvement et ça m'a convaincu parce qu'il aborde tous les problèmes de société et propose des pistes de solution pour améliorer les choses. Et puis j'admire certaines personnes du parti, comme Catherine Fonck (députée fédérale) et je suis un ami de Georges Dallemagne (député fédéral) dont j'admire les combats".