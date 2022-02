Yves Coppieters plaide pour la suppression du port du masque obligatoire chez les moins de 15 ans

Le port du masque à l’école primaire pose question. Selon une étude menée par le centre Camille, le centre de l’UCM, auprès de 2.700 familles wallonnes qui ont des enfants âgés de 6 à 12 ans, 1 enfant sur trois rencontrerait des difficultés pour se concentrer avec le masque.

Récemment, nous apprenions que Benjamin Dalle, ministre flamand de la Jeunesse, et Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, souhaitaient que les enfants à partir de six ans ne soient plus obligés de le porter. Il serait d’ailleurs question de relever cet âge à 10 ou 12 ans ce vendredi 11 février à l’occasion du comité de concertation.

Une idée à laquelle adhèrent les invités présents sur le plateau de "QR le débat" ce mercredi 9 février. "Le masque est efficace à tous les âges de la vie, mais à un moment donné il faut être réaliste", a indiqué Yves Coppieters, Professeur de santé publique et épidémiologiste à l’ULB. "Il y a l’aspect sanitaire mais aussi sociologique et psychologique. Chez les plus jeunes, ça devient vraiment très compliqué. Je pense qu’il faut avoir le courage de relâcher le masque chez les enfants jusque 15 ans, pas uniquement chez les 6-10 ans."