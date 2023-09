Yves Coppieters chez les Engagés : "Je ne suis pas un attrape voix"

Yves Coppieters l’a annoncé hier, il se lance dans une nouvelle aventure et sera candidat aux élections fédérales pour Les Engagés sur la liste du Brabant Wallon. Professeur de santé publique à l’ULB et épidémiologiste, il a travaillé comme médecin dans plusieurs pays africains avant d’intégrer l’Ecole de santé publique de l’ULB. Il y exerce actuellement comme enseignant-chercheur (épidémiologie, promotion de la santé, planification et organisation des services de santé, pédagogie). Il est également responsable de plusieurs projets de recherche.

Invité de Thomas Gadisseux ce matin sur La Première, il explique que son "déclic politique" est arrivé après la crise covid : "Le déclic, clairement, c’est le rôle que j’ai pu jouer dans le cadre de la crise de la COVID 19, celui d’expert indépendant relayé par les médias, qui a montré, qui m’a montré et qui m’a fait comprendre toute une limite des politiques par rapport à la crise de la COVID 19 et au fait que jamais on puisse aborder les choses dans leur complexité. Les crises, les transitions que nous vivons actuellement, que ce soit la COVID, mais aussi les transitions sociales et économiques, nécessitent des analyses systémiques, des analyses qui abordent la complexité et nos politiques publiques doivent s’intégrer et aborder cette complexité."

Il faut envisager des solutions efficaces. Il faut faire appel aux experts parce que les politiciens n’ont pas cette vision systémique des choses…

Celui qui était l’expert sur tous les plateaux estime aujourd’hui que le politique n’a pas pris la mesure de ce qu’il s’est passé : "Je me rends compte qu’après la crise, c’est comme si on n’avait rien appris de cette crise. C’est comme si on n’avait pas pris les bonnes décisions. Il faut faire appel aux experts parce que les politiciens n’ont pas cette vision systémique des choses et il faut surtout l’adhésion de la population. Or, dans la crise, la COVID 19, on a subi beaucoup de mesures top down. Mais si on veut des mesures à long terme, des mesures efficaces, il faut l’adhésion de la population."