Yvan Verougstraete sera l’invité de Jeudi en Prime : il brigue la vice-présidence des "Engagés"

C’est un nouveau venu dans la politique qui sera l’invité de Jeudi en prime, ce soir, juste après le JT de 19h30 sur la Une : Yvan Verougstraete, fondateur et ex-patron de Medi-Market, rejoint les rangs du parti Les Engagés, va-t-il annoncer.

La success story de cette chaine de parapharmacie lui a permis d’être élu "manager de l’année" en 2020. Une récompense de son "audace" et sa "bonne gestion", qui ont permis de développer, en sept ans, une chaîne qui emploie plus de 700 collaborateurs et compte à ce jour 56 parapharmacies, 25 pharmacies et 7 instituts de beauté.

Juriste de formation (UCL), titulaire d’un MBA de la Vlerick Business School, Yvan Verougstraete a débuté sa carrière chez McKinsey, avant de devenir à 27 ans directeur opérationnel de Delitraiteur. Il a ensuite créé la société Divine Cuisine, une cuisine centrale livrant des plats préparés aux acteurs de grande distribution, qu’il revendra plusieurs années plus tard au groupe Viangro, avant de lancer Medi-Market en 2014, avec le succès que l’on sait.