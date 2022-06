Yvan Verougstraete (Les Engagés) : "On n’est pas là pour un chèque ad vitam aeternam au chômage"

Après son manifeste récemment adopté, le nouveau mouvement Les Engagés (ex-cdH) procédait ce 22 juin à une élection en interne en vue du renouvellement de sa présidence. Et c’est Maxime Prévot qui a sans surprise été réélu avec plus de 80% des voix.

A ses côtés se hissent Yvan Verougstraete, fondateur de Medi Makert, et Gladys Kazadi, députée bruxelloise et échevine de Berchem-Sainte-Agathe. Les deux nouveaux vice-présidents étaient invités sur le plateau de Matin Première pour revenir sur les bases politiques de cette refondation qu’a connu le parti.

Alors que le manifeste préconise l’étourdissement obligatoire, le mouvement a laissé aux députés bruxellois la liberté de vote. Sur les cinq députés, trois ont voté à l’encontre de la position du parti et les deux autres se sont abstenus. Ce même débat qui a secoué le Parlement bruxellois ces dernières semaines ne serait-il pas justement le signe d’une fracture au sein des Engagés entre Bruxellois et Wallons ? "Il faut pouvoir entendre que pour certaines personnes, il y a une sensibilité par rapport à ces questions", a indiqué Gladys Kazadi. Et d’ajouter : "C’est aussi un marqueur d’un mouvement participatif. On ne peut pas être d’accord sur tout". Une liberté de conscience qui sera d’ailleurs appliquée à tous les débats éthiques, comme c’était déjà le cas avant.