Yusuf/Cat Stevens reprend "Here Comes The Sun" des Beatles

C’est pour fêter son arrivée chez Dark Horse Records, le label créé par George Harrison en 1974, que l’artiste a décidé de reprendre ce titre des Beatles.

C’est aussi ce samedi 25 février qu’on aurait célébré les 80 ans de George Harrison.

"George Harrison commençait à explorer le mysticisme oriental à peu près au moment où j’ai été hospitalisé pour une tuberculose, en 1968", explique Yusuf. "Allongé dans mon lit, j’avais beaucoup de temps libre et j’ai fini par lire un livre bouddhiste intitulé The Secret Path. C’était le début de ma propre recherche de la lumière."

"Alors que la plupart des gens de ma génération ne s’intéressaient qu’à la musique, j’étais un peu comme George, où la musique est devenue la clé de quelque chose de bien plus élevé. Après la rage des années 60, sa conscience s’est éveillée, et George s’est transcendé à des niveaux que peu de gens ont eu l’occasion d’expérimenter. Vous pouvez l’entendre dans ses paroles, et le voir dans sa façon de vivre et de traiter avec le monde matériel – en cherchant une issue."

"George a été l’un des premiers à organiser un concert de charité pour les pauvres, à l’époque où des millions de Bangladais fuyaient les conflits et devenaient des réfugiés. C’était une chose courageuse à faire, et contre toutes les règles de l’establishment."

"Je suis heureux de chanter l’une de ses chansons, d’autant plus qu’elle représente le retour de la lumière et de l’espoir dans un monde sérieusement sombre et brisé."

La couverture de "Here Comes The Sun" est illustrée par la petite-fille de Yusuf, âgée de huit ans.