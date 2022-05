Yungblud veut l’amour de ses haters

Yungblud recherche l’amour mais pas n’importe lequel ; celui de ses détracteurs !

Se considérant comme un artiste incompris, Yungblud (qui était dans la Tipik Live Room il y a quelques jours) est, toutefois, bien conscient qu’un artiste n’en est pas un s’il n’a pas de haters. Mais lorsqu’il s’est entretenu avec SPIN, l’interprète de "The Funeral" a confié qu’il désirait que les personnes qui ne l’aiment pas changent d’avis d’ici un an. "Une des idées reçues sur Yungblud est que c’est de la musique pour les gamins emo de 15 ans. Mais la foule est pleine de personnes si différentes et magnifiques […] Ne questionne pas mon authenticité. Ma mission est de faire en sorte que ces gens qui critiquent portent un t-shirt Yunglud l’année prochaine, je ne veux pas seulement leur dire d’aller se faire voir. Il faut leur dire ‘Arrêtez de me détester, venez sur la piste de danse.’ "