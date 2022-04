Yungblud est l'invité de Tipik et interprète "The Funeral" en live

Dominic Harrison mieux connu sous le nom de Yungblud était l'invité exclusif de Romain sur Tipik !

Le chanteur et rockstar britannique récemment considéré par Mick Jagger des Rolling Stones comme le nouveau visage du rock actuel était de passage dans les studios de Tipik pour y interpréter une version acoustique ultra énergique de son titre The Funeral !

Un titre grâce auquel il compte repartir d'une page blanche avec un nouvel album à paraître bientôt, qui sera "la musique la plus personnelle qu’il ait jamais écrite".

L'auteur de I Love You, Will You Marry Me et de Loner sera en concert avec Tipik le 13 mai à Forest National et en festival cet été, ce sera le 02 juillet à Rock Werchter !