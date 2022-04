Yungblud en concert le 13 mai à Forest National

Yungblud mêle sans complexe ses références rock à ses inspirations hip hop. Remarqué en 2017 avec le single “King Charles”, il fait ensuite trembler le sommet des charts avec “I Love You Will You Marry Me”.

En 2018, il étonne tout le monde avec son premier album ‘21th Century Liability’ et donne un méchant coup de fouet sous adrénaline à une Britrock quelque peu ankylosée. Son secret : des rythmes fous et des textes teintés de politique et d’humour un brin sarcastique. ‘weird!’, son deuxième album, dont sont extraits les singles “strawberry lipstick”, “god save me, but don't drown me out” et “cotton candy”, est d’une puissance déconcertante.

Après avoir conquis les scènes des plus grands festivals avec autorité (Pukkelpop 2018, Rock Werchter 2019, …) et s’être produit en salle aux quatre coins du monde (dont plusieurs AB archi combles), Yungblud secouera Forest National le 13 mai !