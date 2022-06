Yunchan Lim, jeune pianiste de 18 ans, remporte le 16e Concours de piano Van Cliburn

Cette année a eu lieu à Fort Worth au Texas la 16e édition du Concours International de Piano Van Cliburn. La médaille d’or revient à un pianiste de 18 ans, une première dans l’histoire du concours, qui fête ses 60 ans.

En 1958, à l’occasion d’un dîner de gala, des amis et admirateurs du pianiste Van Cliburn annoncent leur projet de créer un concours de piano en son honneur. Van Cliburn rebondit sur cette idée, en proposant d’accompagner pédagogiquement les lauréats du concours pendant les trois années qui suivent leur victoire. Le concours à donc lieu tous les quatre ans à partir de 1962 et rencontre un vif succès, tant de la part des professionnels que des mélomanes.

Soixante ans, plus tard, le Concours Van Cliburn continue de rayonner et attire des candidats des quatre coins du monde. Le pianiste Sud-Coréen Yunchan Lim (18 ans) est devenu samedi soir le plus jeune médaillé d’or de l’histoire du concours, et remporte, à 18 ans, un chèque de 100.000 $ . Il gagne également le prix du public, ainsi que le prix de la meilleure interprétation d’une nouvelle œuvre.

En réponse à la victoire de Van Cliburn au concours Tchaîkovski pendant la Guerre froide, qui opposait les Etats-Unis et l’Union Soviétique, le concours décide cette année de laisser concourir les musiciens russes, malgré les désaccords politiques, dans la veine de "la vision de notre homonyme et inspiration, Van Cliburn". Le Président du concours Cliburn ajoute : " Nous avons parlé de donner une plateforme aux jeunes musiciens, d’où qu’ils soient, et nous ne ferons pas de discrimination ". La médaille d’argent revient d’ailleurs à la Russe Anna Geniushene (31 ans), et la troisième place à l’Ukrainien Dmytro Choni (20 ans).

La cérémonie, qui a conclu un programme de 18 jours de récitals en solo et de concerto avec le Fort Worth Symphony Orchestra, n’a pas négligé les autres lauréats.

Les finalistes qui n’ont pas été médaillés – Uladzislau Khandohi de Biélorussie, Ilya Shmukler de Russie et Clayton Stephenson des États-Unis – ont reçu un prix en espèces de 10.000 $. Les demi-finalistes ont reçu 5000 $ chacun, 2500 $ pour ceux en quart de finale, et les concurrents de la ronde préliminaire touchent 1000 $. D’autres prix discrétionnaires de 4000 dollars ont également été remis à Andrew Li (18 ans, E.U), Changyong Shin (28 ans, Corée du Sud), et Marcel Takokoro (28 ans, France et Japon).

Le jury était composé de Marin Alsop, Jean-Efflam Bavouzet, Alessio Bax, Rico Gulda, Andreas Haefliger, Wu Han, Spethen Houhg, Anne Marie McDermott, Orli Shaham et Lilya Zilberstein.