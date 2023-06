Yumi, le robot qui plantait des arbres au cœur de la forêt amazonienne

En Amazonie, la forêt tropicale vierge et la biodiversité sont mises à mal par l’exploitation minière et forestière, en grande partie illégale. Au Pérou, un projet pilote est mené pour aider au reboisement. Un robot est désormais capable de planter des graines plus vite que son ombre.

En une seule matinée, Yumi peut planter jusqu’à 600 graines. Un gain de temps appréciable : "Ce robot est incroyablement agile et il est capable de planter toutes nos graines, ce qui libère ainsi nos rangers qui peuvent effectuer d’autres tâches comme le reboisement", explique Mohsin Kazmi, directeur de Junglekeepers International, une ONG qui agit pour la protection des forêts tropicales.

Alimenté par le soleil et connecté par wifi satellite, le robot peut travailler en autonomie là où il est le plus utile : au cœur de la forêt amazonienne. Une forêt en déperdition au niveau de la flore et de la faune.