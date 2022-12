Yuman, votre shopping circulaire à Bruxelles

L’histoire commence en 2017. Christel Droogmans et Quentin de Crombrugghe, après de longues années à travailler dans le secteur bancaire, rêvent de contribuer concrètement à la création d’un nouveau mode de vie, de consommation.

"Nous observions la multiplication des magasins bio en circuit court et la joie des consommateurs qui adhèrent à ces nouveaux concepts. Le problème est que cette nouvelle offre est fortement morcelée." Pour faire ses courses circulaires ou durables à Bruxelles, il faut bien souvent multiplier ses déplacements… Or, à l’étranger, en Suède par exemple, il existait déjà à l’époque des centres commerciaux durables. "Pourquoi pas en Belgique ? Et si nous lancions nous-même un concept qui rapproche les entrepreneurs et les consommateurs ?" Yuman est né.