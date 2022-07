Yuma : des biscuits renforcés à la farine de grillons, disponibles en grande surface !

Enrichis en protéines de grillon, +24% en comparaison aux autres cracottes, avec deux saveurs : Herbes et Poivre & Multicéréales, les cracottes s’utilisent comme la version classique. Un peu de beurre (ou pas), du fromage, du jambon, du saumon, de l’avocat, il n’y a que votre imagination pour vous arrêter.

C’est la première fois qu’une marque alimentaire proposant des produits à base d’insecte se vendra à l’échelle nationale mais ce n’est probablement pas la dernière initiative du genre que l’on voit puisque la Commission européenne a autorisé la vente de produits à base d’insectes.

On les a gouté et rassurez vous, vous n'y verrez que du feu ! C'est juste des petites cracottes et des crackers à proposer à l'apéro ou en brunch, il n'y a pas de goût bizarre et on n'y croise pas de tête de grillon. Il faut juste éviter d'en proposer à vos amis vegan.