Yuma, Arizona : la face cachée de la crise migratoire qui mine la présidence de Joe Biden

L’administration Biden/Harris au cœur des critiques : "Honte à eux"

Pour le shérif du comté, dont le discours critique est partagé par certains habitants et certains élus républicains, il y a donc un coupable : Joe Biden et son administration. "Avant son arrivée dans le bureau ovale, on avait une moyenne des 25 à 30 personnes arrêtées par jour ici, explique Leon Wilmot. Dès que Biden et Harris sont arrivés, en janvier 2021, cela a grimpé à 200 par jour et puis 300 et puis 600, et même parfois jusqu’à 1300 certains jours, juste sur le territoire du comté de Yuma".

Résultat. A Yuma, les autorités locales ont eu du mal à gérer l’arrivée de ce nombre de plus en plus important de personnes. Avec des conséquences parfois dramatiques au moment de la traversée de la frontière, selon le shérif Wilmot : "En un an, j’ai aussi constaté le décès de 26 personnes. Je n’ai jamais vu ça dans le désert ici. Tout ça a cause de leur manque de volonté de faire appliquer les lois", explique-t-il en faisant encore référence à la paire Joe Biden/Kamala Harris. Pourtant ajoute-t-il "nous leur avions dit que cela allait arriver s’ils faisaient cela. Alors honte à eux".