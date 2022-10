Yuku et la fleur de l’Himalaya un dessin animé de Arnaud Demuynck et Rémi Durin avec les voix de Arno, Agnès Jaoui, Tom Novembre, Lily Demuynck-Deydier et Alice On the Roof

Un dessin vif et coloré, une animation absolument délicieuse, pour une galerie d’animaux astucieusement croqués et autant de situations pour rire, s’émouvoir et frissonner… il y a tout pour ravir les enfants à partir de 4 ans, avec en supplément de nombreuses chansons entraînantes soutenues par un remarquable casting de voix emmené par Lily Demuynck-Deydier (Yuku, la petite souris), avec le regretté Arno (le vieux rat), Agnès Jaoui (la renarde), Tom Novembre (le loup), ou encore la révélation de la pop belge Alice on the Roof (le lapin).

Un très joli film, joyeux, riche en aventures et en enseignements (rare pour cet âge-là !), que l’on doit au réalisateur, auteur et producteur belge Arnaud Demuynck et à son comparse Rémi Durin, que vous devez à vos enfants… ils le valent bien !