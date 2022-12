Yuku et la fleur de l’Himalaya, un conte musical pour enfants sur une souris téméraire avec les voix d’Arno, Alice on the Roof et bien d’autres

Nous allons rencontrer tous les personnages qui peuplent l’univers de Yuku : le rat, le chat, le corbeau, la renarde et… le loup évidemment.

Yuku et la fleur de l’Himalaya est un conte rempli de mystères qui nous aide à trouver notre chemin et notre véritable trésor. Un thème éternel qui fonctionne très bien dans l’univers des petits. Tout le monde se prend d’amitié pour Yuku et ses amis. Et bien évidemment, grâce au fameux ukulélé présent dans toute la bande-son, on en ressort encore plus joyeux.

A ce propos, cette bande originale est composée par un trio : Alexandre Brouillard, David Rémy, Yan Volsy. Une BO traitée comme une comédie musicale à la fois jazzy et manouche en n’oubliant pas le blues. Les voix qui interprètent les personnages sont celles d’Arno (le rat), d’Alice on the roof (le lapin qui bégaie), d’Agnès Jaoui (la renarde poétesse), Tom Novembre (M. le loup) ou encore Lily Demunck-Deydier (Yuku la souris héroïque).

Un vrai régal à consommer sans modération en famille.